- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم تحقيقات في حادثة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحقيقات في حادثة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي
لم يصب أحد في الحادث
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
أفادت تقارير صحفية عن إطلاق عدة أعيرة نارية على السفارة السعودية في لاهاي بهولندا.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مطلق النار فر من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، مؤكدة على أنه لم يصب أحد في الهجوم، وقامت الشرطة الهولندية بتأمين الشارع خارج السفارة منذ الحادث الذي وقع في السادسة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.
وتابعت الصحيفة: أمكن لمراسلنا رؤية ثقوب الرصاص عبر النوافذ الأمامية للمبنى، وقد تحفظ الضباط على عشرات من أغلفة الطلقات النارية على الأرض في الخارج، مضيفة أن الدافع وراء إطلاق النار غير واضح بعد، ولا تزال الشرطة تحقق مع الشهود.
كانت هذه تفاصيل خبر تحقيقات في حادثة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.