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بريطانيا تقاضي قطر بعد تهديد الشهود لإخفاء تمويل جبهة النصرة
ثبوت تمويل مواطننين قطريين للجماعة الإرهابية وابتزاز بريطانيا وهولندا
متابعات الخليج 365 - متابعة
يومًا بعد يوم تتكشف خيوط جديدة في مؤامرة تمويل قطر لجبهة النصرة الإرهابية أثناء الحرب السورية بالرغم من إنكار الدوحة الدائم لهذه التهمة التي باتت اليوم أكثر التصاقًا بها عن ذي قبل.
وبحسب صحيفة التايمز البريطانية فإن محكمة بريطانية تستمع لشهود يؤكدون أنهم تلقوا تهديدات من قطر لإخفاء شهادتهم بشأن تمويل الدوحة للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة المدرجة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
وبحسب التايمز فإن المحكمة البريطانية ستستمع لشهود بشأن منع قطر تحقيق العدالة بالرشوة والتهديد بعد ثبوت تورط اثنين من مواطني قطر في تمويل النصرة الإرهابية.
ومن جانبها قالت صحيغة الغارديان البريطانية إن الشرطة تسلمت تفاصيل الابتزاز والتهديد التي مارستها قطر في بريطانيا وهولندا
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