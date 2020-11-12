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نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قام نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بزيارة سفارة مملكة البحرين في الرياض، قدّم خلالها العزاء والمواساة في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله.
ونقل الخريجي تعازي ومواساة وزير الخارجية لسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
من جهته أعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة، عن شكره له على مشاعره الأخوية الطيبة، داعيًّا الله للفقيد الرحمة والمغفرة.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 11:52 AM
نيابة عن الأمير فيصل بن فرحاننائب وزير الخارجية يزور سفارة البحرين لتقديم العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان
نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قام نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بزيارة سفارة مملكة البحرين في الرياض، قدّم خلالها العزاء والمواساة في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله.
ونقل الخريجي تعازي ومواساة وزير الخارجية لسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
من جهته أعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة، عن شكره له على مشاعره الأخوية الطيبة، داعيًّا الله للفقيد الرحمة والمغفرة.
، نائب وزير الخارجية يزور سفارة البحرين لتقديم العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان ،
المصدر : الخليج 365
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