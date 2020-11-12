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حصل مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة على تجديد اعتماد برنامج جراحة القلب في المركز باعتباره مركزاً تدريبياً مشتركاَ تابعاً لبرنامج شهادة الاختصاص وذلك من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة (4) سنوات، حيث يشمل البرنامج 11 تخصصاً تقام فيها الدورات التدريبية وهي "جراحة عامة، جراحة صدر، جراحة شرايين، جراحة أطفال، أشعة صوتية، عناية مركزة، طب طوارئ، قسطرة قلبية، جراحة قلب كبار، دورات أبحاث، جراحة قلب أطفال".
ويأتي تجديد الاعتماد تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة ومنسوبو المركز؛ لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة لضمان تخرج متميز في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة.مركز أمراض وجراحة القلب المدينة المنورة
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 11:26 AM
تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارتها لتطوير الإمكانياتتجديد الاعتماد لمركز القلب في المدينة المنورة لمدة 4 سنوات
حصل مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة على تجديد اعتماد برنامج جراحة القلب في المركز باعتباره مركزاً تدريبياً مشتركاَ تابعاً لبرنامج شهادة الاختصاص وذلك من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة (4) سنوات، حيث يشمل البرنامج 11 تخصصاً تقام فيها الدورات التدريبية وهي "جراحة عامة، جراحة صدر، جراحة شرايين، جراحة أطفال، أشعة صوتية، عناية مركزة، طب طوارئ، قسطرة قلبية، جراحة قلب كبار، دورات أبحاث، جراحة قلب أطفال".
ويأتي تجديد الاعتماد تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة ومنسوبو المركز؛ لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة لضمان تخرج متميز في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة.
، تجديد الاعتماد لمركز القلب في المدينة المنورة لمدة 4 سنوات ،
المصدر : الخليج 365
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