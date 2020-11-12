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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبَق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية حائل
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 11:23 AM
تُالخليج 365 برياح سطحية وتستمر حتى الساعة 7 مساء"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على حائل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبَق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.
، "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على حائل ،
المصدر : الخليج 365
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