شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح طريقة تمديد الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس طريقة تمديد الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة . أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس طريقة تمديد الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة . وأكدت "الجوازات " أنه يمكن تمديد التأشيرة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل. وكانت الجوازات قد أوضحت سابقاً آلية سفر المقيم وعودته إلى المملكة ، وذلك بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة مع وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد. إقرأ أيضاً :

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