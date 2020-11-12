شكرا لمتابعة خبر عن المسند يحذر قائدي المركبات من كارثة تسببها حبات البرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، قائدي المركبات إلى ضرورة التوقف عند سقوط حبات البرد من السحب بسرعة عالية، مبينا أنها تحطم المركبة.

وقال المسند: "عندما تسقط حبات البرد من السحب وبسرعة قد تصل لنحو 160كم في الساعة، فيجدر بقائد ‎السيارة أن يقف؛حتى لا يضيف قوة اندفاع السيارة إلى قوة سقوط حبات البرد فتكون النتيجة كارثية على السيارة"

وأضاف المسند: "‏ في اليوم 7 للحالة المطرية 2 في هذا الموسم، متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مناطق شرقي ‎حائل ‎الحدود الشمالية ‎حفرالباطن ‎الخفجي ‎الكويت ‎العراق بالإضافة إلى أجزاء من جبال السروات في ‎عسير ‎الباحة،وربما على نطاق ضيق شرقي ‎القصيم ‎الجوف".