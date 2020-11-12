شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق نار على سفارة المملكة في هولندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أمستردام (صدى): كشفت مصادر عن تعرض سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا لإطلاق نار فجر اليوم الخميس. كشفت مصادر عن تعرض سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا لإطلاق نار فجر اليوم الخميس. وأوضحت الشرطة أن عدة طلقات أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحا بقليل، وفتحت تحقيقا موسعا في الحادث.

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