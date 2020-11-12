شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية لأصحاب المؤسسات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت التأمينات الاجتماعية إلى ضرورة سداد الاشتراكات في الوقت المحدد لها، وذلك تجنبا من الوقوع في غرامات التأخير.

‏وقالت التأمينات الاجتماعية أن إلتزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنب الوقوع في غرامات التأخير.

وأضافت أنه يمكن سداد الاشتراكات و الغرامات المستحقة للمؤسسة عن طريق أجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي والانترنت المصرفي و فروع البنوك.