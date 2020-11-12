شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية لأصحاب المؤسسات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نبهت التأمينات الاجتماعية إلى ضرورة سداد الاشتراكات في الوقت المحدد لها، وذلك تجنبا من الوقوع في غرامات التأخير.
وقالت التأمينات الاجتماعية أن إلتزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنب الوقوع في غرامات التأخير.
وأضافت أنه يمكن سداد الاشتراكات و الغرامات المستحقة للمؤسسة عن طريق أجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي والانترنت المصرفي و فروع البنوك.
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