شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح أفضل طريقة للمشي تساعد في حرق الدهون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أفضل طريقة للمشي تساعد في حرق الدهون أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أفضل طريقة للمشي تساعد في حرق الدهون وقال الدكتور خالد النمر أن حرق الدهون يعتمد على سرعة المشي، والمدة التي يستغرقها الأشخاص في المشي. جاء ذلك ردا على استفسار تضمن: "هل المشي في الممشى يحرق دهون أقل من المشي على السير؟".

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