شكرا لمتابعة خبر عن كشف تفاصيل حادث انشطار مركبة لنصفين في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت مصادر تفاصيل حادث انشطار مركبة لنصفين على طريق النكاسة في مكة المكرمة.

وأكدت المصادر، وفقا لـ"سبق"، أن مزحة من أحد أصدقاء مالك السيارة هي السبب في الحادث.

وأوضحت أن قائد السيارة تركها في وضع التشغيل وتوجه لإحدى المحلات التجارية، وأن صديق له شاهد السيارة فأراد أن يمزح معه وأخذها دون علمه واتجه لطريق النكاسة.

وأكدت أن السرعة العالية جعلته لا يتحكم في قيادة السيارة، الأمر الذى أسفر عن اصطدامها وانشطارها لنصفين، وإصابة سائقها بجروح متوسطة.

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