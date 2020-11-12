عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

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الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى): حذرت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن من بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية . حذرت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن من بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية . ودعت صحة حفر الباطن إلى الاتصال بالرقم المجاني 937 في حال اكتشاف بيع أي صيدلية للمضادات الحيوية بدون وصفة طبية. وأوضحت الصحة أن عقوبة ذلك سجن لمدة تصل إلى 6 شهور ، وإلغاء الترخيص، وغرامة مالية تصل إلي 100 ألف ريال

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