شكرا لمتابعة خبر عن أمن الدولة تستذكر الشهيد اللواء ناصر العثمان الذي استهدف على يد الفئة الضالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

سلطت رئاسة أمن الدولة الضوء على ذكرى استشهاد اللواء ناصر محمد العثمان على يد عناصر إرهابية، وكان ذلك في الـ 26 من شهر ربيع الأول عام 1428 هـ.

وقالت الرئاسة أن اللواء العثمان من بين رجال الأمن الذين وقفوا في وجه الإرهـاب، وتعرض للاستهداف من قبل عناصر من الفئة الضالة أثناء تواجده في مزرعته الخاصة ببريدة، ما أدى لاستشهاده.

ونشرت الرئاسة صورة اللواء ناصر العثمان الذي استشهد حينها، متمنية له الرحمة والمغفرة.