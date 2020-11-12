شكرا لمتابعة خبر عن خالد السليمان يوضح سبب فشل «123 أكشن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الكاتب خالد السليمان على الأنباء المتداولة عن فشل الفيلم السعودي المعروض حاليا في صالات السينما «١٢٣ أكشن».

وقال، وفقا لـ"عكاظ"، إن الفيلم يعاني من ضعف الإيرادات، مرجحا أن يكون سبب ذلك بسبب اعتماد الفيلم على بعض مشاهير التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا يصادر حق هؤلاء المشاهير في الخوض في عالم الفن إلا أنه يرى أن مقدرتهم تتمحور حول إنتاج مقطع يوتيوب أو إعلان سناب، لكن غالبا لا يمكن أن يصنعوا فيلما سينمائيا.

وأضاف أن السينما الوليدة في المملكة تعاني من ضعف في الموهبة، ويكون التركيز فيها حول استقطاب من يحظى بالشهرة، منوها بظهور مواهب لبعض الشباب الموهوبين إلا أنهم لم يتمكنوا من تثبيت أقدامهم في عالم الفن بشكل صحيح.

يذكر أن فيلم "123 أكشن" من تأليف وبطولة الفنانة ميساء مغربي، والشاعر زياد بن نحيت، ومجموعة كبيرة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ومن إخراج المخرج شادي الرملي.