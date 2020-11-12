شكرا لمتابعة خبر عن توظيف 3 آلاف مواطن والترخيص لـ 124 مصنع جديد في أكتوبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف توظيف حوالي ثلاث آلاف مواطن والترخيص لـ 124 مصنع جديد خلال شهر أكتوبر الماضي مما ساهم في توفير خمسة آلاف فرصة عمل مستقبلية .

كما أعلن وزير الصناعة بدء إنتاج 31 مصنع خلال أكتوبر على الرغم من ظروف الجائحة التي أثرت على إقتصاد أغلب دول العالم .

ووجه وزير الصناعة شكره لقيادة المملكة والعاملين معه قائلاً : هذه ثمرة للدعم الكبير للقطاع ، ودليل تكامل القطاعين الحكومي والخاص وجهود زملائي في المنظومة .

ووفقاً لإحصائيات وزارة الصناعة والثروة المعدنية فقد بلغ إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية كتوبر 9.445 منشأة ومصنع مقارنة بـ 8.691 منشأة ومصنع في أكتوبر 2019 .