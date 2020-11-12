شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "متحدث الصحة" يوجه نصائح هامة للوقاية من كورونا في الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة على أهمية إتباع بعض النصائح مع دخول فصل الشتاء للوقاية من فيروس كورونا .
وأكد " العبد العالي " خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة أنه يجب الحرص على تهوية المكان جيداً وترك مسافات آمنة وإرتداء الكمامات ، وغسل اليدين أو التعقيم .
كما أكد على عدم البقاء في الأماكن كالصالات أو القاعات المغلقة فترة زمنية طويلة حيث تزداد فرص الإصابة بالفيروس كما أكدت الدراسات العلمية .
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