شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "متحدث الصحة" يوجه نصائح هامة للوقاية من كورونا في الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة على أهمية إتباع بعض النصائح مع دخول فصل الشتاء للوقاية من فيروس كورونا .

وأكد " العبد العالي " خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة أنه يجب الحرص على تهوية المكان جيداً وترك مسافات آمنة وإرتداء الكمامات ، وغسل اليدين أو التعقيم .

كما أكد على عدم البقاء في الأماكن كالصالات أو القاعات المغلقة فترة زمنية طويلة حيث تزداد فرص الإصابة بالفيروس كما أكدت الدراسات العلمية .