شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة على هذه المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني انخفاض ملحوظ في الحرارة وهطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

قال الحصيني عبر حسابه في تويتر: "متوقع اليوم تسرب هواء بارد يكون سبب في انخفاض ملحوظ في الحرارة ومقدار الإنخفاض من أربع إلى ست درجات مئوية البداية على الشمالية وتبوك ثم الجوف ثم حائل ومن الجمعة على القصيم فالرياض فالشرقية مع ارتفاع نسبة الرطوبة" .

وتابع : "من المحتمل تشكل سحب منخفضة التي تتحرك مع الهواء، البسوا ولبسوا عيالكم في الليل في الأماكن المكشوف".

وأضاف: "متوقع يوم الخميس وليلة الجمعة أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل والكويت والقصيم والشرقية والصمان والباحة وعسير وجازان".