بالصور.. غرس أول دفعة من الشتلات بطريف ضمن حملة التشجير

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الرياض - علي القحطاني - سلطان الهوير (صدى): برعاية من سعادة محافظ طريف الاستاذ بدر بن نجر الصقر تم صباح هذا اليوم الخميس الموافق 1442/3/26 غرس اول دفعه من الشتلات البالغ عددها 5000خمسة الاف شتله ضمن التعاون بين مكتب وزارة البيئه والمياه والزراعه بمحافظة طريف. برعاية من سعادة محافظ طريف الاستاذ بدر بن نجر الصقر تم صباح هذا اليوم الخميس الموافق 1442/3/26 غرس اول دفعه من الشتلات البالغ عددها 5000خمسة الاف شتله ضمن التعاون بين مكتب وزارة البيئه والمياه والزراعه بمحافظة طريف. ممثله بمديرها الاستاذ /نور حمدان النور والهيئه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه (مدن )ممثلة بمديرها الاستاذ/ فيصل الشعلان لزراعة خمسة الاف (5000)شتله في المواقع (طريق 7- طريق 12)بمدينة وعد الشمال.

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