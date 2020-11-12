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أصدرت سفارات كل من فرنسا، واليونان، وإيطاليا، والمملكة المتّحدة، والولايات المتّحدة الأمريكية بيانا بشأن الاعتداء الذي وقع اليوم في محافظة جدة في حضور القنصل الفرنسي.
وأدانت بشدّة هذا الهجوم الجبان، مشيرة إلى أن أي هجوم يستهدف الأبرياء هو هجومٌ مخزٍ وليس له أي مبرر، وتمنت للمصابين الشفاء العاجل شاكرة السعوديين الشجعان الّذين بادروا بمساعدة كلّ من كان في الموقع.
وأشار البيان إلى أن السفارات تدعم السلطات السعودية في تحقيقاتها في هذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم.
وأضاف “لقد شكّل الحفل السنوي لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى في مقبرة جدّة هدفًا لهجوم بعبوة ناسفة صباح اليوم”.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر سفارات أوروبية وأمريكا: نشكر السعوديين الشجعان الذين ساعدوا كل من كان في موقع حـادثة اعتداء جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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