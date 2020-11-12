“التأمينات” تكشف نسب تحمُّل صاحب العمل الاشتراكَ عن العامل

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسب تحمل صاحب العمل للاشتراك عن العامل.
وأوضحت أن صاحب العمل يتحمل 12% من أجر العامل المسجل “الأساسي وبدل السكن”، و9% عن نظام المعاشات، و2% عن نظام الأخطار المهنية و1% عن نظام التعطل ضد العمل.
وبينت أن المشترك يدفع 9% للمعاشات و1% لساند، وغير مسؤول عن الدفع للأخطار المهنية.
Source akhbaar24.argaam
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