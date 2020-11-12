الخريف: القطاع الصناعي وفر 3 آلاف وظيفة للسعوديين في أكتوبر.. وبدأ الإنتاج في 31 مصنعاً

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أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة والتي تحت الإنشاء حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغت 9.6 ألف منشأة، مقارنة بـ9.4 ألفا الشهر الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 1.3%.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أمس (الأربعاء) أن القطاع الصناعي واصل اتجاهه الإيجابي لشهر أكتوبر بتوظيف حوالي 3 آلاف سعودي

وبين أن الشهر نفسه شهد أيضاً الترخيص لـ 124 مصنعاً تخلق 5 آلاف فرصة عمل مستقبلية، وبدء الإنتاج لـ31 مصنعاً رغم ظروف كورونا.

وكشف التقرير الشهري للوزارة أن حجم الاستثمار في المصانع الجديدة بلغ 1.56 مليار ريال، كما غادر 1594 عاملاً من الوافدين القطاع الصناعي، وتم إحلال سعوديين مكانهم.

Source akhbaar24.argaam

