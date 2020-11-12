إدانة مخالفين لنظام السوق المالي لممارستهم التلاعب في الأسهم وتغريمهم أكثر من 12 مليون ريال

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كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية وتغريمهم أكثر من 11 مليون ريال، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة من هيئة السوق المالية.

وأكدت أن عدد المدانين 14 شخصاً لمخالفتهم لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بعدد من التصرفات والممارسات المخالفة عند تداولهم على أسهم 70 شركة.

وبينت أن أحد المخالفين قام بالترويج لآرائه من خلال نشر تغريدات عن طريق معرفه الإلكتروني على موقع “تويتر” بقصد حث الآخرين على الشراء في أسهم تلك الشركات.

وأشارت إلى قيام عدد من المدعى عليهم بشراء كميات من أسهم الشركات المدرجة قبل نشر تلك التغريدات، ومن ثم قيامهم بإدخال أوامر بيع للاستفادة من هذا السلوك، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

Source akhbaar24.argaam

