محافظ جدة يطمئن على مصابي حـادثة اعتداء جدة التي وقعت اليوم (فيديو)

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اطمئن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد على الحالة الصحية المستقرة لمصابي حـادثة اعتداء جدة التي وقعت اليوم الأربعاء ونتج عنها اصابتهما بإصابات طفيفة. وكان المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة قد صرح بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حـادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة. Source akhbaar24.argaam





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