︎ :
.
ذكر مركز إديسون للأبحاث أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزم الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية ألاسكا.
ولم يعترف الرئيس الجمهوري حتى الآن بخسارته لانتخابات الرئاسة بعد 4 أيام من إعلان مركز إديسون أن بايدن تجاوز 270 صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.
ولن يغير فوز ترامب بأصوات ألاسكا الثلاثة في المجمع الانتخابي النتيجة النهائية للانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر الجاري.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يفوز بولاية ألاسكا بعد فوز بايدن بانتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.