فقد وظيفته بسبب كورونا.. صيني يبيع طفله بـ24 ألف دولار

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باع رجل صيني طفله البالغ 40 يوما مقابل 24 ألف دولار بعد أن فقد وظيفته بسبب فيروس كورونا.
وأكدت الشرطة الصينية أن الرجل، الذي يعيش في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، لديه طفل آخر أكبر سناً من نجله الذي قام ببيعه، وقد كان يواجه ضغوطاً مالية هائلة بسبب فقدان الوظيفة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية
وأضافت أن الرجل أقنع زوجته بالموافقة على بيع طفلهما لسيدة لا يعرفها تحدّث معها عبر الإنترنت وقالت إنها بحاجة ماسة إلى طفل.
وتم الكشف عن الصفقة بعدما لفتت السيدة التي اشترته انتباه الشرطة عندما كانت تستقل قطاراً مع الرضيع، حيث كانت طريقة تعاملها مع الطفل مثيرة للشكوك وتوحي بأنها ليست والدته.
وأخبرت السيدة الشرطة في البداية بأنها تبنَّت الطفل، ولكن بعد مزيد من الاستجواب، اعترفت بأنها اشترته بعد بيعها الكثير من ممتلكاتها لتدبير الثمن الذي طلبه والده، كما سافرت لأكثر من 1400 كيلومتر للوصول إلى منزل العائلة والحصول على الطفل.
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