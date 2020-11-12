«الحصيني» يتوقَّع موعد انخفاض الحرارة 6 درجات في عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، انخفاضًا في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الخميس على عدة مناطق.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه من اليوم الخميس، متوقع تسرب هواء بارد يكون سببًا في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، موضحًا أن مقدار الانخفاض سيكون من أربع إلى ست درجات مئوية.

وأضاف الحصيني أن البداية ستكون على الشمالية وتبوك، ثم الجوف ثم حائل، مشيرًا إلى أنه من يوم غد الجمعة سيكون الانخفاض على القصيم ثم الرياض فالشرقية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال تشكل «النقيض» وهى السحب المنخفضة التي تتحرك مع الهواء.

ونصح الحصيني بارتداء الملابس الشتوية ليلًا، قائلا «البسوا ولبسوا عيالكم في الليل في الأماكن المكشوفة».

وحول طقس اليوم، قال الحصيني إنه متوقع ليوم الخميس وليلة الجمعة، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد، على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل والقصيم والشرقية والصمان والباحة وعسير وجازان.

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