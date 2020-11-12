«توكلنا»: خطوات بسيطة لتعريف رقم الجوال لغير المسجلين في «أبشر»

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، وبخطوات بسيطة، كيفية تعريف رقم الجوال في منصة (أبشر)، لمن لا يمتلك حسابًا بها، وذلك من أجل التسجيل في «توكلنا».

وذكر التطبيق، عبر تويتر؛ ردًا على عدة استفسارات، أن من ليس لديه حساب في (أبشر) من المواطنين أو المقيمين، عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في (أبشر) من خلال خدمة في (أبشر) باسم «تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا»، بعد إتمام ذلك يمكن التسجيل في تطبيق «توكلنا».

وحول كيفية تعريف رقم الجوال في (أبشر) ذكر التطبيق أنه يتم عبر الخطوات التالية: يقوم أحد المسجلين بمنصة (أبشر) بالدخول على حسابه ثم اختيار «خدماتي»، ثم «الخدمات العامة» ثم اختيار خدمة «تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا»، ثم تعبئة بيانات من ليس لديه حساب في (أبشر).

اقرأ أيضا:

«توكلنا» يُذّكر بخدمة الإبلاغ عن التجمعات المخالفة لإجراءات كورونا

تطبيق «توكلنا» يجدِّد التذكير بطريقة التسجيل بدون «بطاقة هوية»

تطبيق «توكلنا» يكشف طريقة تعديل رقم الجوال