وزارة الصحة توضح علاقة المكملات الغذائية بالحماية من كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أن المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الشأن: إنه «قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى، مثل فيتامين (سي) وفيتامين (د) والزنك، ولكن لا يجب تناولها بدون استشارة الطبيب المعالج».

وأضافت الوزارة أنه لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد؛ ولكن عند الإصابة يمكنك تخفيف حدة الأعراض في المنزل بعمل الآتي: عند ارتفاع درجة الحرارة خذ قسطًا من الراحة واشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف وتناول خافض الحرارة مثل الباراسيتامول.

وشرب الكثير من السوائل الدافئة التي تساعد على تقليل الاحتقان بالحلق، والاهتمام بتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضراوات والفاكهة التي تعزز المناعة وتجنب الطعام غير الصحي.

وإذا كان المريض يعاني من السعال، يفضَّل تجنب الاستلقاء على الظهر والاستلقاء على الجنب أو الجلوس في وضع مستقيم.

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