تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة على مناطق عدة بالمملكة الساعات المقبلة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الجوف «القريات، سكاكا، طبرجل»، الحدود الشمالية «رفحاء، طريف، عرعر»، حائل «الشملي، السليمي، بقعاء، حائل، سميراء، موقق»، الباحة «الباحة، الحجرة، العقيق،المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن»، وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، ظهران الجنوب، محايل» تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وأيضًا، تشهد مناطق مكة المكرمة «أضم، العرضيات، ميسان»، وجازان «أبوعريش، احد المسارحة، الدرب، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد،فرسان، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب» أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

أما منطقتا القصيم «البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، عنيزة»، والرياض «الأفلاج، الدوادمي، الزلفي، الغاط، القويعية، المجمعة، شقراء، عفيف» فتشهدان رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.