الوزير آل الشيخ يوضح الحكمة من «البلوى وكثرة الشدائد»

أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الحكمة من حبس الله- عز وجل- الدنيا عن عبده، وكثرة الشدائد عليه.

وقال الوزير آل الشيخ (عبر حسابه على تويتر): «إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا، ويكثر عليك الشدائد والبلوى، فاعلم أنك عزيز عنده، وأنك عنده بمكان، وأنه يراك».

وتابع وزير الشؤون الإسلامية قائلًا «أما تسمع قوله تعالى: (واصبرْ لحُكمِ ربِّك فإنك بأعيُننا)، وقال صلى الله عليه وسلم (إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلِّغه إيِّاها) حسَّنه الألباني».

وكان وزير الشؤون الإسلامية، وجه الخطباء بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن البيان الشافي والكافي لـهيئة كبار العلماء، والمتضمن أن جماعة الإخوان المسلمين، جماعة إرهابية، ولا تمثل منهج الإسلام، وقراءة البيان كاملًا أثناء الخطبة.

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