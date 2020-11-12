بالصور.. تسرُّب غاز بمطعم في الرياض.. وحصيلة أولية: إصابة عاملين

أسفر حادث تسرب غاز بأحد المطاعم في الرياض، عن إصابة شخصين من العاملين في المطعم.

وذكر الدفاع المدني، عبر تويتر، أن مدني الرياض باشر حادثًا عرضيًا لتسرب غاز في مطعم بحي صلاح الدين، نتج عنه (وميض لحظي) تسبب في إصابة شخصين من العاملين في الموقع.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الحالة الصحية للعاملين المصابين في الحادث «مستقرة».

من جهة أخرى، باشرت فرق الدفاع المدني بجدة، حريقًا اندلع في مستودع شحن بحي الفيحاء، وتم محاصرة الحريق، وإخماده بشكل كامل، ولم تسجل أي إصابات.

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