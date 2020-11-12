رئيس هيئة الأركان العامة يجتمع برئيس أركان الجيش العراقي

استعراضا آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه

اجتمع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم, بمعالي رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبدالأمير يارالله. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وآفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع كبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين والوفد المرافق لمعالي رئيس أركان الجيش العراقي.

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