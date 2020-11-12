السعودية اليوم / ‏"الأرصاد" : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة حائل



حائل 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار ‏رعدية ‏من ‏متوسطة ‏إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار ‏على ‏منطقة ‏حائل, ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السابعة ‏مساءً.‏

‏// انتهـى // ‏

10:49ت م

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