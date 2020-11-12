السعودية اليوم / "التعاون الإسلامي" تندد باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة مفخخة باتجاه المملكة



جدة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة بدون طيار "مفخخة " باتجاه المدنيين في المملكة .

وأشاد معاليه بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.

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10:30ت م

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