السعودية اليوم / ديوان المظالم يعقد ندوة عن التقاضي الإلكتروني في محاكمه



الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

عقد ديوان المظالم -عن بعد- اليوم ندوة تعريفية إلكترونية عن التقاضي الإلكتروني في محاكم الديوان، بحضور عددٍ من القضاة والمحامين والقانونيين وطلاب وطالبات كليات الشريعة والقانون وممثلي الجهات الحكومية، وذلك في إطار الاهتمام المستمر بمراحل التقاضي الإلكتروني والاستماع إلى آراء المهتمين والمختصين بالقضاء والقانون الإداري.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالدور القضائي الذي تقوم عليه منصة معين الإلكترونية، والتعريف كذلك بخدماتها القضائية، وإبراز الجهود التقنية في التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم ومحاكمه.

وتطرقت الندوة إلى ما توصلت إليه الخطة الإستراتيجية في هذا الجانب وما تحقق من أهداف أسهمت في ضمان استمرارية العمل القضائي بجميع مساراته بكل يسر وسهولة على المترافعين أمام محاكم الديوان، من خلال تفعيل عددٍ من الخدمات التي تخدم المستفيدين دون الحاجة إلى مراجعة

المحكمة.

// انتهى //

10:08ت م

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