شكرا لقرائتكم خبر عن "التقاضي الالكتروني" في ندوة بديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الندوة إلى التعريف بالدور القضائي الذي تقوم عليه منصة معين الإلكترونية، والتعريف كذلك بخدماتها القضائية، وإبراز الجهود التقنية في التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم ومحاكمه.
وتطرقت الندوة إلى ما توصلت إليه الخطة الإستراتيجية في هذا الجانب وما تحقق من أهداف أسهمت في ضمان استمرارية العمل القضائي بجميع مساراته بكل يسر وسهولة على المترافعين أمام محاكم الديوان، من خلال تفعيل عددٍ من الخدمات التي تخدم المستفيدين دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
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