2020-11-12

إصابة شخصين إثر تسرب غاز بمطعم في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشر الدفاع المدني في منطقة الرياض حادث عرضي لتسرب غاز في مطعم بحي صلاح الدين نتج عنه وميض لحظي.

وأوضح الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحادث تسبب في إصابة شخصين من العاملين في الموقع، وحالتهما – ولله الحمد- مستقرة.

كما باشرت فرق الدفاع المدني بجدة حريقًا بمستودع شحن بحي الفيحاء، وتم محاصرة الحريق، وتعمل الفرق على إخماده بشكل كامل.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أنه لم تسجل أي إصابات ولله الحمد.



