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نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير عبر حسابه في تويتر، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.
وقال: فقدنا بالخليج العربي رجلًا كبيرًا بوطنيته وبما قدّم لوطنه وأمته طوال أكثر من نصف قرن هو سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، نعزي الأشقاء الكرام بمملكة البحرين ونعزي أنفسنا، ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 09:27 AM
قال: نعزي الأشقاء وأنفسنا ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويسكنه فسيح جناتهالجبير معزيًا في وفاة رئيس وزراء البحرين: فقدنا بالخليج العربي رجلًا كبيرًا بوطنيته
نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير عبر حسابه في تويتر، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.
وقال: فقدنا بالخليج العربي رجلًا كبيرًا بوطنيته وبما قدّم لوطنه وأمته طوال أكثر من نصف قرن هو سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، نعزي الأشقاء الكرام بمملكة البحرين ونعزي أنفسنا، ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.
، الجبير معزيًا في وفاة رئيس وزراء البحرين: فقدنا بالخليج العربي رجلًا كبيرًا بوطنيته ،
المصدر : الخليج 365
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