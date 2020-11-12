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أعلنت حكومة الأرجنتين أن رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز وعددًا من الوزراء، دخلوا العزل الصحي؛ في إجراء وقائي، بعد اختلاطهم بمسؤول مصاب بفيروس كورونا.
وأوضحت الحكومة أن اختبار كشف فيروس كورونا لدى الرئيس فرنانديز كان سلبيًّا؛ لكنه سيخضع للعزل الصحي على كل حال فيما لا يزال وزراء الخارجية والداخلية وشؤون المرأة بانتظار نتائج الاختبارات.
ووفق "روسيا اليوم" يأتي ذلك بعد لقاء جمعهم مع سكرتير الشؤون الاستراتيجية في رئاسة الجمهورية غوستافو بيليز، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا يوم أمس الأربعاء.
يُذكر أن الأرجنتين بين الدول الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 1.27 مليون إصابة وأكثر من 34.5 ألف حالة وفاة.
وبدأت وتيرة انتشار الفيروس في الأرجنتين في التراجع خلال الأسابيع الأخيرة؛ في دليل محتمل على اجتيازها ذروة الجائحة.رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 09:03 AM
كإجراء وقائي بعد اختلاطهم بمسؤول مصاب بفيروس كورونارئيس الأرجنتين وعدد من الوزراء يدخلون العزل الصحي
أعلنت حكومة الأرجنتين أن رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز وعددًا من الوزراء، دخلوا العزل الصحي؛ في إجراء وقائي، بعد اختلاطهم بمسؤول مصاب بفيروس كورونا.
وأوضحت الحكومة أن اختبار كشف فيروس كورونا لدى الرئيس فرنانديز كان سلبيًّا؛ لكنه سيخضع للعزل الصحي على كل حال فيما لا يزال وزراء الخارجية والداخلية وشؤون المرأة بانتظار نتائج الاختبارات.
ووفق "روسيا اليوم" يأتي ذلك بعد لقاء جمعهم مع سكرتير الشؤون الاستراتيجية في رئاسة الجمهورية غوستافو بيليز، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا يوم أمس الأربعاء.
يُذكر أن الأرجنتين بين الدول الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 1.27 مليون إصابة وأكثر من 34.5 ألف حالة وفاة.
وبدأت وتيرة انتشار الفيروس في الأرجنتين في التراجع خلال الأسابيع الأخيرة؛ في دليل محتمل على اجتيازها ذروة الجائحة.
، رئيس الأرجنتين وعدد من الوزراء يدخلون العزل الصحي ،
المصدر : الخليج 365
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