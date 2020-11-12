2020-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت السوق المالية السعودية (تداول) بيانًا بشأن تعليق تداول سهم شركة جبل عمر للتطوير.

وقالت تداول في بيان اليوم الخميس، إنه نظرًا لعدم التزام شركة جبل عمر للتطوير بالإعلان عن القوائم المالية للربع الثالث 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، واستنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تعلن عن اتخاذ الإجراءات الآتية:

Advertisements

1. تعليق تداول سهم شركة جبل عمر للتطوير في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الخميس 26/03/1442 هـ الموافق 12/11/2020م.

2. يستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد 29/03/1442 هـ الموافق 15/11/2020 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 25/04/1442 الموافق 10/12/2020 م.

3. في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 28/04/1442 الموافق 13/12/2020 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.



