2020-11-12

ممرضة قتلت 8 رضع وحاولت زهق روح 10 آخرين في عام واحد!

متابعات الخليج 365 - متابعة

قبضت شرطة تشيستر الإنجليزية، اليوم الخميس، على ممرضة ووجهت إليها اتهامات بقتل 8 رضع ومحاولة قتل 10 آخرين خلال عامي 2015 و2016 أثناء عملها في مستشفى في المدينة الواقعة في غرب إنجلترا.

وبحسب بيان للشرطة، الممرضة لوسي ليتبي (30 عامًا) التي اعتقلتها مرتين في السابق لكن أفرجت عنها لعدم كفاية الأدلة ضدها، اعتقلت مجددًا الثلاثاء ومنذ ذلك الحين تم اتهامها بارتكاب 8 جرائم قتل و10 محاولات قتل حدثت خلال الفترة من يونيو 2015 حتى يونيو 2016 في قسم الأطفال الحديثي الولادة بمستشفى تشيستر.

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واعتقلت ليتبي للمرة الأولى في يوليو 2018 بعد شكوك متعلقة بوفيات الأطفال في المستشفى على مدار 18 شهراً. واستجوبتها الشرطة للاشتباه في قتلها ثمانية أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين ، لكن تم الإفراج عنها بكفالة.

وفي يونيو 2019 ألقى القبض علي ليتبي مرة أخرى بنفس التهم، وكذلك بتهمة محاولة قتل ثلاثة أطفال آخرين.

وقال متحدث باسم الشرطة الإنجليزية في تصريحات لصحيفة “ذي غارديان”: “فوضت دائرة الادعاء الملكية شرطة تشيشاير بتوجيه الاتهام إلى أخصائية رعاية صحية بالقتل فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في عدد من وفيات الأطفال في مستشفى كونتيسة تشيستر”.

وأضاف أن ليبي يواجه اتهامات بارتكاب جريمة قتل تتعلق بوفاة 8 أطفال ومحاولة قتل 10 آخرين من حديثي الولادة، خلال عملها في الفترة من يونيو 2015 إلى يونيو 2016.

وعملت ليتبي في الوحدة كممرضة طالبة خلال ثلاث سنوات من التدريب قبل التأهل كممرضة أطفال في جامعة تشيستر في عام 2011.

