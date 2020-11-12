شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام: احذروا شركات الفوركس غير المرخصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الأمن العام، مجددا من استقبال أي مكالمات أو رسائل مُبهمة من جهات غير رسمية.

وقال الأمن العام عبر حسابه في تويتر أن شركات الفوركس غير المُرخصة تعمل على إيقاع ضحاياها في الفخ، لذا يجب الحذر.