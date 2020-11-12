شكرا لمتابعة خبر عن مصافحة دبلوماسية في زمن " كورونا " بين الجبير ووزير الخارجية الدنماركي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كوبنهاغن (صدى):

جمعت صورة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية الدنماركي، أثناء تصافحهما وفقا لبروتوكول فيروس كورنا.

وكان الجبير قد استعرض أمس الأربعاء، جهود المملكة في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة ودول العالم، خلال مشاركته في جلسة حوار بالمعهد الدنماركي للسياسات الدولية.

وتم استعراض مدى تطور ومتانة العلاقات بين البلدين، ودور السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف.