مواطن يكشف عن أكثر أشكال الغش في الورش " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):تحدث مواطن من بريدة عن تجربته في صيانة السيارات، قائلا:" أحببت العمل في صيانة السيارات منذ الصغر ".
وأضاف المواطن خلال حواره في برنامج " الراصد ":" علمت أولادي طريقة العمل في صيانة السيارات ويعملون معي في الورشة".
وأشار المواطن:" الصيانة في الورشة تشمل معظم السيارات المعروفة "، موضحا:" اشتري قطع الغيار بنفسى "ويخفض في الاسعار ".
ولفت المواطن إلى أكثر أشكال الغش في الورش " خرط المكائن "، حيث أثارت تجربته مع أولاده في صيانة السيارات إعجاب المواطنين.
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