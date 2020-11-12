القصبي: نتطلع أن تكون قناة الشرق إضافة للمشهد الإعلامي السعودي والعربي والعالمي

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هنأ الدكتور ماجد عبدالله القصبي، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، العاملين في المجال الإعلامي على إطلاق قناة الشرق الإخبارية اليوم بالشراكة بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ومجموعة بلومبرغ الإعلامية.

وأوضح القصبي أن إطلاق قناة الشرق يتزامن مع استضافة المملكة لقمة العشرين، ونتطلع أن تكون إضافة للمشهد الإعلامي السعودي والعربي والعالمي.

يذكر أن “المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق” أعلنت اليوم انطلاق قناة “الشرق”، الخدمة الإخبارية العربية الجديدة متعددة المنصات، والتي ستوفر تغطيات يومية على مدار الساعة للمتلقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية حتى يتمكن الجمهور العربي من الاطلاع على أحدث تطورات الاقتصاد العالم وقت حدوثها، مع تحليلات وافية ومعمّقة تواكب التطورات.

وتسعى “الشرق” لتقديم ونشر محتوى فريد ومتميز يعتمد على التحليلات العميقة والمعلومات والبيانات الدقيقة والثرية لتصل إلى الجمهور وصناع القرار من خلال أحدث التقنيات التلفزيونية والرقمية.

وتشكل “اقتصاد الشرق مع بلومبِرغ” مكونًا أساسيًّا من الخدمات التي تقدمها “الشرق“، وتستفيد من اتفاقية محتوى حصرية بين “المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق” وبلومبِرغ للإعلام، رائدة الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية، والتي ستشكل تغطيتها الشاملة التي توفرها خبرات أكثر من 2700 صحافي ومحلل اقتصادي حول العالم، مصدرًا أساسيًّا لها عبر تحرير وترجمة ونشر محتوى بلومبِرغ على منصاتها، وستتوسع الخدمات مستقبلًا لتشمل نسخة عربية عن مجلة “بزنس ويك” ومحطة إذاعية وسلسلة من الفعاليات المشتركة.

Source almowaten

