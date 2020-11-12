أخبار السعودية اليوم..  5 سفارات تشكر السعوديين لمساعدتهم بموقع حادثة مقبرة جدة.. و هيئة المساحة الجيولوجية تكشف تأثير زلزال الك...

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الأربعاء، حيث فرضت القطاعات الأمنية طوقًا أمنيًا كاملًا، على مقبرة لغير المسلمين في جدة، بعد أنباء عن حادث أثناء وجود وفد دبوماسي أوروبي، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق لكشف ملابسات ما حدث وتطويق المنطقة، وإلى التفاصيل:

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح.

قوات التحالف البحرية تعترض زورقين حوثيين مفخخين جنوب البحر الأحمر

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية اعترضت الأربعاء، زورقين حوثيين مفخخين جنوب البحر الأحمر، وأكد العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية أطلقت الزورقين المفخخين من الحديدة، مشيرًا إلى أن قوات التحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة لتدمير كل ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

بعد أنباء عن وقوع حادث بها.. طوق أمني على مقبرة لغير المسلمين في جدة

فرضت القطاعات الأمنية طوقًا أمنيًا كاملًا، على مقبرة لغير المسلمين في جدة، بعد أنباء عن حادث أثناء وجود وفد دبوماسي أوروبي، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق لكشف ملابسات ما حدث وتطويق المنطقة؛ حرصًا على سلامة الموجودين، فيما بدا الوضع مستقرًا تمامًا بالمحافظة.

سفارات 5 دول: نشكر السعوديين الشجعان لمساعدتهم كل من كان بموقع حادثة مقبرة جدة

أعربت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبريطانيا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية بشان جهودها حيال حادثة مقبرة جدة، وقالت سفارات الدول الخمس بالمملكة، في بيان: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة وندعم السعودية في ملاحقة مرتكبيه.

بشرى سارة.. «الصحة»: المملكة تحصل على لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري

توقع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، حصول المملكة على لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري، وقال خلال لقائه على قناة السعودية، أن المملكة ستصل إلى سلة لقاحات معتمدة عالميًّا بها كل اللقاحات التي وصلت المراحل النهائي، وأضاف، أن المملكة وقعت عقدا للحصول على أي تجمع ينجح بالمسارات النهائية، فضلًا عن تعاقدات مباشرة مع الشركات التي وصلت إلى مستوى آمن بلقاحاتها وفق التجارب الإكلينيكية.

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تكشف لـ«عاجل» تأثير زلزال الكويت على المملكة

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أكد متحدث هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أن هزة الكويت لم تؤثر ولله الحمد على السعودية، مشيرًا إلى أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية قامت برصد هزة أرضية بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر، وعمقها 9 كيلومترات.

إطلاق نار على طبيب بمستشفى في سكاكا.. والأمن يضبط الجاني

تعرض طبيب مقيم من جنسية عربية لإطلاق نار من مواطن في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا؛ وذلك في موقف السيارات التابع للمستشفى، وكشفت مصادر لـ«عاجل» أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المواطن السعودي، وهو في الخمسينيات من عمره، فيما يتلقى الطبيب العلاج بعد إصابته وهو بحالة حرجة.

ضبط السلاح المستخدم بالجريمة.. الإطاحة بمطلق النار على ممارس صحي بأحد مستشفيات سكاكا

صرّح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر أقدم على إطلاق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات بمدينة سكاكا، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

حادث مأساوي ينهي حياة طالب «الجوة التعليمي» بجازان.. ومصادر تبوح بالتفاصيل

لم يكن يعلم أحد طلاب المرحلة الثانوية بتعليم جازان أنه سيُفارق الحياة في حادث مروري مأساوي، تاركًا صدمة كبيرة لدى كافة محبيه ومنهم زملاؤه بالمدرسة الذين تلقوا نبأ وفاته بحزن عميق، وأوضحت المصادر أنه كان قد خرج من منزل أسرته لشراء بعض المستلزمات لذويه، إلا أن الحادث حال دون رجوعه إلى المنزل.

بحوزة 10 مخالفين.. ضبط 22.8 طن حطب محلي معد للبيع في الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم، 10 مخالفين من بائعي الحطب المحلي، (ثلاثة مواطنين وسبعة مقيمين) بحوزتهم 22.8 طن من الحطب المحلي الذي تم عرضه للبيع بحي الجنادرية في مدينة الرياض باستخدام 9 مركبات، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وذلك ضمن الحملة التي تقوم بها القوات لتطبيق التعليمات بهذا الشأن.

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