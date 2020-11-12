السعودية اليوم / المكسيك تسجل 7646 إصابة جديدة بفيروس كورونا و588 وفاة



مكسيكو سيتي 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأربعاء 7646 إصابة جديدة بفيروس

ويقول مسؤولو الصحة في المكسيك إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

// انتهى //

07:12ت م

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مكسيكو سيتي 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأربعاء 7646 إصابة جديدة بفيروس كورونا و588 حالة وفاة ليصبح إجمالي الإصابات 986177 والوفيات 96430.ويقول مسؤولو الصحة في المكسيك إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.// انتهى //07:12ت م0010

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