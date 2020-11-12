

برازيليا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد سجلت 48331 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانا الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و 748375 إصابة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 163373​​​. وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

// انتهى //

06:02ت م

0009



برازيليا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد سجلت 48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 544 وفاة بسبب المرض.وطبقا لبيانا الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و 748375 إصابة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 163373​​​. وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //06:02ت م0009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا و لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.