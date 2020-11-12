شكرا لمتابعة خبر عن دوريات الأمن بمكة: التباعد الله يعطيكم العافية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):حرر عدد من عناصر الشرطة في مكة المكرمة، عدة مخالفات، خلال جولة لهم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بنظام الذوق العام.
ووثق مقطع فيديو، جانبا من متابعة دوريات الأمن، ومناشدة الأهالي بالإلتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
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