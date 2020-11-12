شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: يارب أجعل كل قطرة دم مني شفيعة لي عند لقاءك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تزامنا مع رحلته العلاجية في أمريكا، تمنى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن تكون آلامه شفيعة له.
وقال آل الشيخ: " يا رب أجعل كل أبره وكل جرح وكل قطرة دم مني شفيعة لي عند لقاء وجهك الكريم يا رحيم " .
وتفاعل المواطنون مع آل الشيخ، سائلين الله عز وجل له السلامة والشفاء، والعودة عاجلًا إلى وطنه في المملكة.
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